Поттер получил предложение от клуба АПЛ

Грем Поттер, бывший тренер "Челси", может получить новую работу в Англии.

По данным источника, специалист может возглавить "Вест Хэм", если руководство клуба примет решение уволить шотландского тренера Дэвида Мойеса.

Отметим, что об увольнении Мойеса слухи ходят уже давно, но до сих пор он остается на посту тренера клуба.

Что касается Поттера, то он на днях отказался возглавить "Лестер", но "Вест Хэм" идет на более высоком месте в турнирной таблице английского чемпионата и может предложить лучшие условия.