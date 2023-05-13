Поттер получил предложение из Европы

Бывший главный тренер “Челси” Грэм Поттер вскоре вернется к работе.

Он может продолжить свою карьеру во французском чемпионате, пишет Nice-Matin.

По данным источника, в услугах тренера заинтересована “Ницца”.

Еще одним претендентом на пост рулевого команды является Тьяго Мотта.

В настоящее время команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.