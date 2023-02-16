Поттер остался доволен игрой "Челси" в проигранном матче Лиги чемпионов

Наставник “Челси” Грэм Поттер пообщался с журналистами после поражения от дортмундской “Боруссии” (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам английского тренера, его команда пропустила обидный гол на контратаке.

Поттер считает, что его подопечные показали солидную игру, особенно во втором тайме.

"У нас было много моментов, били по воротам, но, к моему сожалению, пропустили. Мы доминировали сегодня во втором тайме.

Нам не хватило немного удачи, но нужно продолжать работать. Парни много трудятся, но сейчас у нас сложный период", - сказал он.