Поттер назвал проблему "Челси"
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм "Челси"
Главный тренер лондонского “Челси” Грэм Поттер недоволен слишком большим количеством футболистов в первой команде, сообщает журналист Daily Mail Мэтт Хьюз в своем твиттере.
По сведениям источника, наставник полагает, что из-за перебора игроков страдает эффективность тренировочного процесса команда. Затруднения для тренера представляет даже проведение двусторонних матчей 11 на 11, так как он не может использовать сразу всех игроков, число которых превышает 30.
“Челси”, набрав в 24 турах 31 очко, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “аристократы” на выезде проиграли дортмундской “Боруссии” со счетом 0:1.
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