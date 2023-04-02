Поттер нашел причину поражения "Челси"

Наставник “Челси” Грэм Поттер пожаловался на плохую реализацию голевых моментов своей командой в матче 29-го тура АПЛ против “Астон Виллы” (0:2).

По словам специалиста, при этом качество игры в исполнении его подопечных было на высоте.

"Самый важный показатель - это итоговый результат, который в этот раз оказался не в нашу пользу. Игроки отдали все силы и брали на себя ответственность, но первый пропущенный гол был очень плохим и после него все пошло не по плану.

Наша команда должна быть единой и готовиться к следующему матчу", - сказал он.