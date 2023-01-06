Поттер - на выход? "Челси" демонстрирует ужасную статистику в АПЛ

“Челси” продолжает показывать не самые успешные результаты в матчах АПЛ.

В 8 последних встречах национального первенства “синие” смогли добыть лишь одну победу.

Напомним, что вчера команда Грэма Поттера уступила “Манчестер Сити” (0:1).

Перед этим были поражения от “Ньюкасла”, “Арсенала” и “Брайтона”, а также ничейные результаты с “Брентфордом”, “Манчестер Юнайтед” и “Ноттингемом”.

На отрезке из восьми матчей “синие” смогли победить лишь “Борнмут”.