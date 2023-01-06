Поттер - на выход? "Челси" демонстрирует ужасную статистику в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 04:53
Фото: твиттер Челси/Автор неизвестен
“Челси” продолжает показывать не самые успешные результаты в матчах АПЛ.
В 8 последних встречах национального первенства “синие” смогли добыть лишь одну победу.
Напомним, что вчера команда Грэма Поттера уступила “Манчестер Сити” (0:1).
Перед этим были поражения от “Ньюкасла”, “Арсенала” и “Брайтона”, а также ничейные результаты с “Брентфордом”, “Манчестер Юнайтед” и “Ноттингемом”.
На отрезке из восьми матчей “синие” смогли победить лишь “Борнмут”.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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