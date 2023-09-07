Поттер может получить интересную работу во Франции

Французский клуб "Лион" планирует пригласить английского специалиста Грэма Поттера на пост тренера вместо Лорана Блана.

Как сообщает L'Equipe, опытный француз покинет команду уже в ближайшее время.

По данным источника, владелец клуба Джон Текстор провел переговоры с бывшим тренером "Брайтона" и "Челси" и договорился о назначении Поттера.

"Лион" катастрофически плохо стартовал в новом сезоне. В четырех турах команда набрала всего один балл и увольнение тренера – только вопрос времени.

В числе возможных кандидатов на замену Блану рассматриваются Тьяго Мотта и Уильям Стилл. Также в списке был Марсело Гальярдо, но тот уже отказал французскому клубу.

Английский специалист Грэм Поттер является главным претендентом на должность. Сам британец заявил, что хотел бы поработать в Лиге 1.

По данным источника, первое общение с руководством "Лиона" было конструктивным, но пока тренер не принял окончательное решение и взял паузу.

Отметим, что последним местом работы Поттера был “Челси”, который он покинул в апреле этого года.