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Потерял доверие. Стала известна главная проблема Андре Онана

Новости футбола Сегодня, 10:40
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Потерял доверие. Стала известна главная проблема Андре Онана Фото: twitter.com/ManUtd

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о проблемах Андре Онана.

«Я думаю, что все дело в давлении – Онана не справляется. Его руки опускаются и поднимаются, хотя вратари должны нырять за мячом. Мы видели аналогичную ошибку в матче против «Баварии», я заметил, что он, вместо того, чтобы нырять, поднимается.

Я говорил с ним после игры с «Баварией» и «Галатасараем» - он очень расстроен, что совершает такие ошибки. Если ты совершил ошибку, не важно заметили ее или нет, ты должен проанализировать ее до следующего матча, чтобы не повторить впредь. Онана огорчает всю команду, теперь они не могут доверять ему, а это очень нехорошо», - цитирует Петера Шмейхеля Metro.

Андре Онана в нынешнем сезоне допустил много результативных ошибок.

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