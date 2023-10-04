Потеря для Барсы: Левандовски покинул поле в середине первого тайма

Во втором туре Лиги Чемпионов "Барселона" играет в гостях против "Порту".

В середине первого тайма, на 34-й минуте, главный тренер каталонцев Хави Эрнандес был вынужден заменить центрального нападающего Роберта Левандовски. Защитник "Порту" Давид Карму столкнулся с польским футболистом, и тот не смог продолжить игру. На поле вышел Ферран Торес, который, кстати, отметился забитым голом.

Левандовски забил шесть голов в девяти матчах этого сезона, поэтому если он выбыл на длительный период, то это будет серьезным ударом для подопечных Хави.

В июле 2022 года "Барселона" подтвердила, что достигла соглашения с "Баварией" о переходе поляка. Через три дня он подписал четырехлетний контракт на сумму 45 миллионов евро, который в перспективе может вырасти до 50 миллионов евро с дополнительными условиями. В контракте было соглашение о выкупе игрока, установленное в размере 500 миллионов евро.