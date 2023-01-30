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Потеря "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 04:30
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы дортмундской “Боруссии” и “РБ Лейпциг” над “Байером” и “Штутгартом”, а также ничью “Баварии” и “Айнтрахтом”.

“Бавария” – “Айнтрахт” - 1:1 (1:0)
Голы: Сане, 34 - 1:0, Коло-Муани, 69 - 1:1

“РБ Лейпциг” – “Штутгарт” - 2:1 (1:0)
Голы: Собослаи, 25 - 1:0, Собослаи, 49 - 2:0, Фюрих, 68 (с пенальти) - 2:1

“Байер” – “Боруссия” Д - 0:2 (0:1)
Голы: Адейеми, 33 - 0:1, Тапсоба, 53 (автогол) - 0:2

“Герта” – “Унион” - 0:2 (0:1)
Голы: Дуки, 44 - 0:1, Зегуин, 67 - 0:2

“Майнц” – “Бохум” - 5:2 (3:0)
Голы: Ли Чжэ Сон, 1 - 1:0, Видмер, 17 - 2:0, Онисиво, 28 - 3:0, Онисиво, 57 - 4:0, Кунде, 70 - 4:1, Машович, 72 - 4:2, Онисиво, 87 - 5:2

“Хоффенхайм” – “Боруссия” М - 1:4 (0:2)
Голы: Хофманн, 12 - 0:1, Хофманн, 37 - 0:2, Бебу, 80 - 1:2, Штиндль, 83 - 1:3, Вольф, 90 - 1:4

"Фрайбург" - "Аугсбург" - 3:1 (2:1)
Голы: Грегорич, 13 - 1:0, Бериша, 29 (с пенальти) - 1:1, Хелер, 30 - 2:1, Линхарт, 85 - 3:1

"Вердер" - "Вольфбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Фюллькруг, 24 (с пенальти) - 1:0, Фюллькруг, 77 - 2:0, Паредес, 90 - 2:1

"Шальке" - "Кельн" - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 37, "Унион" - 36, "РБ Лейпциг" - 35, "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 34, "Айнтрахт" - 32, "Вольфсбург" - 29, "Боруссия" М - 25, "Байер", "Вердер" - 24, "Майнц" - 23, "Кельн" - 22, "Хоффенхайм" - 19, "Аугсбург" - 18, "Штутгарт", "Бохум" - 16, "Герта" - 14, "Шальке" - 10.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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