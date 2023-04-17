Потери "Баварии" и "Боруссии" Д, крупная победа "Шальке": результаты 28-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить упущенные победы “Баварии” и дортмундской “Боруссии” в матчах с “Хоффенхаймом” и “Штутгартом”, а также крупную победу “Шальке” над “Гертой”.

“Бавария” – “Хоффенхайм” - 1:1 (1:0)

Голы: Павар, 17 - 1:0, Крамарич, 71 - 1:1

“Штутгарт” – “Боруссия” Д - 3:3 (0:2)

Голы: Аллер, 26 - 0:1, Мален, 33 - 0:2, Кулибали, 77 - 1:2, Вагноман, 84 - 2:2, Рейна, 90+3 - 2:3, Силас, 90+7 - 3:3

“Шальке” – “Герта” - 5:2 (2:1)

Голы: Скарке, 3 - 1:0, Бюльтер, 13 - 2:0, Йоветич, 45 - 2:1, Теродде, 48 - 3:1, Бюльтер, 48 - 4:1, Рихтер, 84 - 4:2, Каминьски, 90 - 5:2

“Унион” – “Бохум” - 1:1 (1:0)

Голы: Юранович, 45 - 1:0, Штегер, 55 (с пенальти) - 1:1

“Вердер” – “Фрайбург” - 1:2 (0:0)

Голы: Филипп, 46 - 1:0, Шаллаи, 66 - 1:1, Хелер, 71 - 1:2

“Вольфсбург” – “Байер” - 0:0

“РБ Лейпциг” – “Аугсбург” - 3:2 (3:1)

Голы: Майер, 5 - 0:1, Кампль, 10 - 1:1, Вернер, 32 - 2:1, Вернер, 35 - 3:1, Варгас, 82 - 3:2

“Кельн” – “Майнц” - 1:1 (0:1)

Голы: Ажорк, 17 - 0:1, Любичич, 51 - 1:1

“Айнтрахт” – “Боруссия” М - 1:1 (0:1)

Голы: Хофманн, 13 - 0:1, Коло-Муани, 83 - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 59, "Боруссия" Д - 57, "Унион" - 52, "РБ Лейпциг" - 51, "Фрайбург" - 50, "Байер" - 44, "Айнтрахт", "Майнц" - 42, "Вольфсбург" - 40, "Боруссия" М - 36, "Кельн", "Вердер" - 32, "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 29, "Бохум" - 27, "Штутгарт", "Шальке" - 24, "Герта" - 22.

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