Потери "Аякса" и ПСВ, победы "Фейеноорда" и АЗ: результаты 16-го тура чемпионата Нидерландов
Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы “Фейеноорда” и АЗ над “Гронингеном” и “Херенвеном”, ничьи “Аякса” с “Твенте” и ПСВ с “Фортуной”.
"Аякс" - "Твенте" - 0:0
"Фортуна" - ПСВ - 2:2 (1:0)
Голы: Кордоба, 45 - 1:0, Симонс, 65 - 1:1, Сангаре, 76 - 1:2, Йылмаз, 90+8 (с пенальти) - 2:2
"Гронинген" - "Фейеноорд" - 0:3 (0:2)
Голы: Пайшао, 19 - 0:1, Кекчю, 30 - 0:2, Хименес, 90 - 0:3
"Херенвен" - АЗ - 0:2 (0:1)
Голы: де Вит, 33 - 0:1, Рейндерс, 46 - 0:2
"Волендам" - "Валвейк" - 2:1 (0:0)
Голы: Сентьенс, 63 - 0:1, Мбуямба, 69 - 1:1, Санчес, 81 - 2:1
"Спарта" - "Эксельсиор" - 1:0 (0:0)
Гол: Китолано, 90 - 1:0
"Витесс" - НЕК - 0:0
"Гоу Эхед Иглс" - "Утрехт" - 2:2 (1:2)
Голы: Виллюмсон, 3 (автогол) - 0:1, Адеканье, 10 - 1:1, ван де Стрек, 13 - 1:2, Соу, 90 - 2:2
"Эммен" - "Камбур" - 0:0
Положение команд: "Фейеноорд" - 37, АЗ - 33, "Аякс", ПСВ - 32, "Твенте" - 31, "Спарта" - 28, "Утрехт" - 26, "Херенвен" - 24, НЕК, "Гоу Эхед Иглс" - 19, "Валвейк" - 18, "Фортуна", "Эксельсиор" - 16, "Витесс" - 15, "Гронинген", "Эммен", "Волендам" - 12, "Камбур" - 9.
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