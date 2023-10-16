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Потенциальный владелец Манчестер Юнайтед желает сменить управление

Новости футбола Сегодня, 10:23
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Потенциальный владелец Манчестер Юнайтед желает сменить управление Потенциальный владелец Манчестер Юнайтед желает сменить управление

Претендент на покупку "Манчестер Юнайтед" желает изменить руководство в клубе и уже имеет кандидатов, сообщает talkSPORT.

Председатель британской корпорации Ineos Джим Ретклифф хочет пригласить на должность нового спортивного директора Пола Митчелла, который ранее занимал эту должность в двух других клубах Премьер-лиги - "Саутгемптоне" (2012 - 2014) и "Тоттенхэме" (2014 - 2018). Последним местом работы Митчелла был "Монако".

Кроме того, после окончания сотрудничества с "Монако" Пол вернулся в Манчестер. 42-летний специалист хочет вернуться к работе в Премьер-лиге. До начала карьеры в управлении Митчелл играл в футбол на профессиональном уровне. Первые шаги делал в "Манчестер Сити", после чего выступал за "Уиган", "Рексем" и ряд других команд из нижних дивизионов Англии.

Если действующие владельцы "МЮ" семья Глейзер примут предложение Джима Ретклиффа о покупке 25% акций клуба, то эти изменения могут стать вполне реальностью.

Напомним, что бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен объяснил проблемы в игре "красных дьяволов". По его словам, Эрик тен Хаг хочет высокого прессинга, игры с высокой интенсивностью, так же как в "Аяксе".

Но у него нет необходимых игроков. Игроки "Манчестер Юнайтед" не имеют той ментальности, чтобы постоянно оказывать давление. Каземиро, например, совсем не справляется с этим. Тен Хаг имеет определенные идеи о футболе, который он хочет играть. Но ему нужно найти способы их воплотить.

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