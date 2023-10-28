Постекоглу стал рекордсменом английской Премьер Лиги

Лондонский Тоттенхэм во вчерашнем матче 10-го тура английской Премьер Лиги одолел Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «шпоры» набрали 26 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице, имея на 5 очков больше, чем у Манчестер Сити, который в воскресенье будет играть против Манчестер Юнайтед.

26 очков Анге Постекоглу в его первых 10 матчах в АПЛ – это рекорд турнира.



До этого лидером был Гус Хиддинк, который возглавив Челси по ходу сезона 2008/09 набрал 25 очков за этот же отрезок.



На третьем месте еще два бывших тренера Челси Маурицио Сарри и Карло Анчелотти – по 24 очка.

Добавим, что в следующих матчах Тоттенхэм сыграет на своем поле против Челси и Астон Виллы, а в гостях будет противостоять Вулверхэмптону и Манчестер Сити.