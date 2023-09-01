Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН
Сегодня в топ-лигах Европы последний день трансферного окна. У клубов остаётся менее суток, чтобы завершить комплектацию своего состава. Dailysports в этой новости будет сообщать о всех самых главных официальных переходах и самых громких слухах. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать всю самую свежую информацию.
Где сегодня закрывается трансферное окно?
- Премьер-лига Англии
- Ла Лига Испании
- Серия А Италии
- Бундеслига Германии
- Лига 1 Франции
- Эредивизи Нидерландов
- Лига Португалии
- Премьер-лига Шотландии
- Премьер-лига Украины
Время постов - СЕТ
ОНЛАЙН ТРАНСФЕРНОГО ОКНА
13:28 Манчестер Юнайтед оформил трансфер турецкого вратаря Алтая Байындыра. Фенербахче получит за него 7 млн евро.
13:03 Вулверхэмптон продал Матеуса Нуньеса в Манчестер Сити. Сумма сделки составила 62 млн евро.
12:48 Челси подтвердил приобретение Коула Палмера. Ман Сити получит за 21-летнего игрока 52 млн евро.
12:25 Легендарный Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в Унион Берлин. Контракт подписан до лета 2024.
12:15 Арсенал отдал в аренду Нуну Тавареша. Теперь он будет выступать за Ноттингем Форрест.
12:00 Полузащитник Ман Сити Домми Дойл переходит на правах аренды в Вулверхэмтон. После аренды “волки” могут выкупить 21-летнего футболиста за 4.3 млн фунтов.