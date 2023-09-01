Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН

Сегодня в топ-лигах Европы последний день трансферного окна. У клубов остаётся менее суток, чтобы завершить комплектацию своего состава. Dailysports в этой новости будет сообщать о всех самых главных официальных переходах и самых громких слухах. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать всю самую свежую информацию.

Где сегодня закрывается трансферное окно?

Премьер-лига Англии

Ла Лига Испании

Серия А Италии

Бундеслига Германии

Лига 1 Франции

Эредивизи Нидерландов

Лига Португалии

Премьер-лига Шотландии

Премьер-лига Украины

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ОНЛАЙН ТРАНСФЕРНОГО ОКНА

13:28 Манчестер Юнайтед оформил трансфер турецкого вратаря Алтая Байындыра. Фенербахче получит за него 7 млн евро.

13:03 Вулверхэмптон продал Матеуса Нуньеса в Манчестер Сити. Сумма сделки составила 62 млн евро.

12:48 Челси подтвердил приобретение Коула Палмера. Ман Сити получит за 21-летнего игрока 52 млн евро.

12:25 Легендарный Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в Унион Берлин. Контракт подписан до лета 2024.

12:15 Арсенал отдал в аренду Нуну Тавареша. Теперь он будет выступать за Ноттингем Форрест.

12:00 Полузащитник Ман Сити Домми Дойл переходит на правах аренды в Вулверхэмтон. После аренды “волки” могут выкупить 21-летнего футболиста за 4.3 млн фунтов.