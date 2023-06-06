После ухода Месси ПСЖ начал терять миллионы подписчиков

ПСЖ попрощался с Лионелем Месси, вместе с которым с официальных страниц парижан уходят миллионы подписчиков.

В течение нескольких часов после объявления об уходе игрока число подписчиков на странице клуба уменьшилось с 70 до 68 миллионов.

Руководство клуба должно задуматься о том, как удержать реальных зрителей, а не только подписчиков в социальных сетях.

За два года с Месси команда добывала трофеи только во Франции, что стало уже обычной и скучной вещью.