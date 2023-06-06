После ухода Месси ПСЖ начал терять миллионы подписчиков
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер ПСЖ
ПСЖ попрощался с Лионелем Месси, вместе с которым с официальных страниц парижан уходят миллионы подписчиков.
В течение нескольких часов после объявления об уходе игрока число подписчиков на странице клуба уменьшилось с 70 до 68 миллионов.
Руководство клуба должно задуматься о том, как удержать реальных зрителей, а не только подписчиков в социальных сетях.
За два года с Месси команда добывала трофеи только во Франции, что стало уже обычной и скучной вещью.
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