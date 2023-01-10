После Роналду "Аль-Наср" планирует подписать капитана "Барселоны"

Хавбек “Барселоны” Серхио Бускетс может перебраться в “Аль-Наср”, который недавно подписал Криштиану Роналду.

Соглашение испанца с каталонским клубом действует до лета 2023 года и арабский коллектив хочет воспользоваться ситуацией.

По данным источника, Бускетсу готовы платить 13 миллионов евро в год.

В то же время в “Барселоне” смогли убедить игрока остаться в клубе до лета. Там надеются, что летом футболист подпишет новый контракт, так как из-за финансовых проблем поиск игрока на замену Бускетсу идет с трудностями.