После разгрома от Манчестер Сити Рашфорд поехал в ночной клуб

Нападающий сборной Англии и “Манчестер Юнайтед” Маркус Рашфорд попал в громкий скандал.

Журналисты выяснили, что после поражения "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3 от "Манчестер Сити" в матче английской Премьер-лиги звездный футболист не сильно расстроился и отправился в ночной клуб.

Расследование опубликовало авторитетное издание Daily Mail.

По данным источника, вечером после матча Рашфорд отправился в один из престижных ночных клубов Манчестера. Там футболист хотел отпраздновать свой день рождения в кругу семьи и друзей.

Известно, что вечеринку также посетил защитник Тирелл Маласиа. Издание намекает, что футболисту следовало бы перенести празднование после такого унизительного исхода матча. Вряд ли болельщики клуба поддержат своего кумира после такой выходки.

Отмечается, что на следующее утро Рашфорд посетил тренировку и работал в общей группе футболистов.

В текущем сезоне Рашфорд принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и сделав три результативные передачи.