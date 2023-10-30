После матча Наполи и Милана нашли мертвого болельщика

После игры 10-го раунда Серии А между «Наполи» и «Миланом» в Неаполе на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» была обнаружена жуткая находка.

Там нашли тело мужчины, как сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, тело мужчины было найдено около двух часов ночи. Оно лежало в заброшенном помещении под гостевым сектором стадиона.

В полиции уже также прокомментировали событие. Там заявили, что несколько болельщиков “Милана” пытались проникнуть на трибуны через тоннель. 42-летний мужчина упал с высоты около 20 метров на землю и погиб до приезда скорой помощи. Известно, что билетов у болельщиков на матч не было.

Напомним, вчера, 29 октября, «Наполи» сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

После десяти туров в активе “Милана” 22 очка и команда занимает третье место в чемпионате Италии, отставая на три очка от лидера «Интера». В то же время действующий чемпион страны «Наполи» набрал18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.