Португальский тренер хочет возглавить сборную Украины

Главный тренер “Лилля” Паулу Фонсека заявил, что он хотел бы когда-нибудь возглавить сборную Украины.

“Не думаю, что в ближайшее время меня пригласят в сборную Португалии. Я счастлив в ”Лилле" и хотел бы продлить контракт. Тренировать национальную сборную очень сложно. Это совсем другая работа. Сейчас время для нее не пришло. Но я бы хотел однажды возглавить сборную Украины", - приводит слова Фонсеки La Voix des Sports.

49-летний Фонсека тренируется “Лилль" с 2022 года. Под его руководством клуб занимает седьмое место в Лиге 1.

Напомним, что с 2016 по 2019 годы португальский специалист тренировал донецкий “Шахтер”.

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