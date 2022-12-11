Португальские фанаты назвали главного виновника в вылете сборной с ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 14:42
Португальское издание Газета A Bola провела опрос среди читателей, чтобы определить главных винивников вылета национальной команды с чемпионата мира-2022. В ¼ финала сборная Португалии проиграла сборной Марокко со счетом 0:1.
52 процентов опрошенных посчитали виноватым главного тренера сборной Фернанду Сантуша. 22 процента выразили мнение, что сборная Португалии выступила на своем уровне. Почти 10 процентов выбрали вариант, что Марокко была лучше Португалии. Девять процентов посчитали, что сборная проиграла из-за ситуации вокруг Криштиану Роналду. Семь процентов остались недовольны судейством.
Не пропустите: Роналду высказался о вылете Португалии с ЧМ-2022.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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