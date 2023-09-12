Португалия выиграла 9:0 без Роналду: тренер высказался по этому поводу

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги крупной победы в матче с Люксембургом в отборе ЧЕ-2024.

Португальская сборная выиграла матч со счетом 9:0. Интересно, что в этой встрече участия не принимал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

После игры Мартинес заявил, что и без такого звездного игрока в его обойме есть много высококлассных футболистов.

"Мы не можем сказать, что команда играет лучше без Роналду. Он очень важен для нас, также как и Пепе. Их энергия и трудолюбие вносят большой вклад в нашу команду. Мы также должны дать возможность Гонсалу Рамушу и Жоте показать свои навыки. Роналду имеет опыт и особый стиль жизни, поэтому нам не нужно сравнивать. Наша команда готова побеждать даже без него", - сказал Мартинес, сообщает O Jogo.

Отметим, что португальцы выиграли свой шестой матч в группе и набрали 18 очков. Команда забила 24 гола в ворота соперников и ни разу не пропустила в свои ворота. Фактически португальцы уже гарантировали себе место в финальной части Евро-2024.