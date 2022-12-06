Португалия уничтожила Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022
В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 сборная Португалии разгромила сборную Швейцарии со счетом 5:1.
Победу португальцам принесли хет-трик Гонсалу Рамуша, голы Пепе, Рафаэля Геррейру и Рафаэла Леау. У швейцарцев отличился Мануэль Аканджи.
В ¼ финала Португалия сыграет с Марокко.
Португалия – Швейцария - 6:1 (2:0)
Голы: Рамуш, 17 - 1:0, Пепе, 33 - 2:0, Рамуш, 51 - 3:0, Геррейру, 55 - 4:0, Аканджи, 58 - 4:1, Рамуш, 67 - 5:1, Леау, 90+2 - 6:1
Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвалью, Отавио (Витинья, 74), Бернарду Силва (Невеш, 81), Фернандеш (Леау, 87), Феликс (Роналду, 73), Рамуш (Орта, 74).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Фернандеш, Варгас (Окафор, 66), Джака, Фройлер (Закария, 54), Соу (Сеферович, 54), Шакири, Эмболо.
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