Португалия добыла самую разгромную победу в своей истории

Вечером 11 сентября состоялся матч 6-го тура отборочного турнира к ЧЕ-2024 между сборными Португалии и Люксембурга. Эта встреча стала максимально результативной и завершилась победой португальской команды со счетом 9:0.

После игры статисты сообщили, что победа с таким счетом стала самой крупной в истории сборной Португалии.

До этого рекорд был установлен в 1994 году, когда португальцы победили у Лихтенштейна со счетом 8:0. В 1999 году португальцы повторили рекорд еще раз, снова обыграв эту же сборную с таким же счетом.

Еще один раз со счетом 8:0 португальцы в 2003 году обыграли команду Кувейта.

Отметим, что после шести сыгранных матчей в отборочном цикле сборная Португалии лидирует в турнирной таблице группы, набрав 18 очков. Португальцы также имеют впечатляющую разницу забитых и пропущенных мячей — 24:0.

Интересно, что в рекордной победе участие не принимал капитан национальной команды Криштиану Роналду. Он не смог выйти на поле из-за дисквалификации и вернулся в расположение “Аль-Насра”.