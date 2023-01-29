"Порту" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги

Вчера вечером состоялся финал Кубка португальской лиги, в котором “Порту” уверенно обыграл “Спортинг” со счетом 2:0.

Примечательно, что “драконы” праздновали победу в турнире впервые в истории.

Кубок португальской лиги разыгрывают с 2008 года. Больше всего побед в турнире у “Бенфики”, которая семь раз побеждала в финале.

Что касается “Спортинга”, то у него 4 победы.