"Порту" продлил контракт с 40-летним Пепе

Пресс-служба “Порту” на официальном сайте объявила о продлении контракта с 40-летним защитником Пепе.

Новое соглашение между футболистом и португальским клубом будет действовать до лета 2024 года.

Пепе выступает за “Порту" с 2004 по 2007 год, а также с 2019 года. Всего он провел за “драконов” 245 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Также играл за “Маритиму”, “Реал” и “Бешикташ”. За сборную Португалии сыграл 133 матчей, забил восемь матчей и отдал четыре голевые передачи. 4-кратный чемпион Португалии, 3-кратный чемпион Испании, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы.

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