"Порту" не смог выиграть в гостевом матче чемпионате Португалии

В матче 25-го тура чемпионата Португалии “Брага” и “Порту” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Порту”, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примейры. “Брага” с 56 очками осталась на третьей позиции.

"Брага" - "Порту" - 0:0

"Брага": Матеус, Гомес, Тормена, Ньякате, Секейра, Медейруш (Банза, 77), Мусрати, Андре Орта (Каштру, 77), Рикарду Орта, Брума (Джало, 65), Руис.

"Порту": Кошта, Консейсау (Вендерсон, 39), Кардозу, Маркано, Венделл (Занузи, 46), Отавио, Урибе (Верон, 84), Груич (Эустакиу, 39), Пепе, Эванилсон, Тареми.

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