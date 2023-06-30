"Порту" может купить таланта киевского "Динамо"

“Порту” проявляет интерес к левому защитнику киевского “Динамо” и молодежной сборной Украины Константину Вивчаренко, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, скауты португальского клуба в данный момент следят за игрой украинца в матчах молодежного чемпионата Европы. Португальцы довольны увиденным и поэтому клуб может сделать предложение по трансферу игрока.

В минувшем сезоне 21-летний Вивчаренко провел за “Динамо” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.