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"Порту" купил талантливого воспитанника академии "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 16:26
"Порту" купил талантливого воспитанника академии "Барселоны" Фото: сайт "Порту"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Порту” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Барселоны” и молодежной сборной Испании Нико Гонсалеса.

Португальский клуб заплатил за футболиста 8,4 миллионов евро. При этом каталонский клуб сможет получить 40 процентов от суммы следующего трансфера игрока. Испанец подписал с “драконами” контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Сумма отступных в контракте игрока составляет 60 миллионов евро. При этом “Барса” до лета 2015 года будет иметь право вернуть футболиста за 30 миллионов евро.

21-летний Гонсалес является воспитанником академии “Барселоны”. Всего он провел за каталонский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне он играл за “Валенсию” на правах аренды, провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Гонсалес с 2021 года играет за молодежную сборную Испании. Всего он провел за испанскую команду девять матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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