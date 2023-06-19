"Порту" хочет купить нападающего сборной Украины

“Порту” проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает Record.

По сведениям источника, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “драконов” украинец может сменить иранского форварда Мехди Тареми, которым интересуется “Милан”. Украинский клуб оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1” 39 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.