Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики

Защитник амстердамского “Аякса” и сборной Мексики Хорхе Санчес близок к переходе в “Порту”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “Драконы” возьмут игрока в аренду сроком на один год. Летом 2024 года “Порту” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера мексиканца за четыре миллиона евро. Однако, при выполнении определенных условий право выкупа станет обязательным.

25-летний Санчес выступает за “Аякс” с лета 2022 года. Он перешел в голландский клуб из мексиканского клуба “Америка”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Санчес с 2019 года играет за сборную Мексики. Всего он провел за мексиканскую национальную команду 36 матчей во всех турнирах и забил один гол, а также получил четыре желтые карточки.