EN EN NG NG
Главная Новости Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики

Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики

Новости футбола Сегодня, 02:00
Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики Фото: инстаграм Хорхе Санчеса/Автор неизвестен

Защитник амстердамского “Аякса” и сборной Мексики Хорхе Санчес близок к переходе в “Порту”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “Драконы” возьмут игрока в аренду сроком на один год. Летом 2024 года “Порту” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера мексиканца за четыре миллиона евро. Однако, при выполнении определенных условий право выкупа станет обязательным.

25-летний Санчес выступает за “Аякс” с лета 2022 года. Он перешел в голландский клуб из мексиканского клуба “Америка”. Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Санчес с 2019 года играет за сборную Мексики. Всего он провел за мексиканскую национальную команду 36 матчей во всех турнирах и забил один гол, а также получил четыре желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Аякс Порту Эредивизи Нидерланды Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола Вчера, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола Вчера, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Вчера, 05:58 ВИДЕО. Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола 26 авг 2023, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола 25 авг 2023, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики Новости футбола Сегодня, 01:00 Манчестер Юнайтед может купить защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 00:00 Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед Новости футбола Вчера, 19:19 Кейн снова забивает. Бавария - Аугсбург 3:1: видео голов и обзор матча Новости футбола Вчера, 17:31 Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча Новости футбола Вчера, 17:17 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Видео обзор матча Новости футбола Вчера, 16:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Вчера, 16:55 Лацио потерпел поражение в домашнем матче чемпионата Италии Новости футбола Вчера, 16:51 Наполи одержал уверенную победу в матче Серии А Новости футбола Вчера, 15:41 Ювентус на 80-й минуте ушел от поражения в матче Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Риу Аве - Порту 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года