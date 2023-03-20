Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч".
Первое место по прежнему занимает нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси. На второе место вышел норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд. На третью позицию опустился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Топ-10 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal выглядит так:
1 (1). Лионель Месси (ПСЖ).
2 (3). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
3 (2). Килиан Мбаппе (ПСЖ).
4 (8). Виктор Осимхен ("Наполи").
5 (5). Винисиус Жуниор ("Реал").
6. (7) Хвича Кварацхелия ("Наполи").
7 (4). Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").
8 (6). Роберт Левандовски ("Барселона").
9 (9). Каземиро ("Манчестер Юнайтед").
10 (12). Букайо Сака ("Арсенал").
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