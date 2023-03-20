Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"

Портал Goal опубликовал обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч".

Первое место по прежнему занимает нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси. На второе место вышел норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд. На третью позицию опустился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Топ-10 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal выглядит так:

1 (1). Лионель Месси (ПСЖ).

2 (3). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

3 (2). Килиан Мбаппе (ПСЖ).

4 (8). Виктор Осимхен ("Наполи").

5 (5). Винисиус Жуниор ("Реал").

6. (7) Хвича Кварацхелия ("Наполи").

7 (4). Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

8 (6). Роберт Левандовски ("Барселона").

9 (9). Каземиро ("Манчестер Юнайтед").

10 (12). Букайо Сака ("Арсенал").

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