Попал в историю: Коло-Муани забил через 44 секунды после выхода на замену в матче ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Во вчерашнем полуфинале ЧМ-2022 против команды Марокко (2:0) нападающий вышел на замену на 79-й минуте и забил гол уже спустя 44 секунды.

Форвард “Айнтрахта” первым же касанием по мячу отправил его в сетку ворот после удара нападающего Килиана Мбаппе.

Таким образом, Коло-Муани стал третьим в списке самых быстрых авторов голов после выхода на замену. Лидирует в нем уругваец Ричард Моралес, которому потребовалось 16 секунд, а вторым идет датчанин Эббе Санд, забивший спустя 26 секунд.