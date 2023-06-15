Помощник Гвардиолы может возглавить клуб АПЛ

Энцо Мареска, ассистент главного тренера “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы, может возглавить “Лестер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский специалист ведет с английским клубом активные переговоры, которые близки к завершению.

Стоит отметить, что итогам нынешнего сезона “Лестер” вылетел из Премьер-лиги и в новом сезоне сыграет в Чемпионшипе.

43-летний Мареска работает в “Манчестер Сити” с лета 2022 года. Ранее он был главным тренером “Пармы”.