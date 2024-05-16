Полузащитником Ливерпуля заинтересовался сенсационный клуб Ла Лиги

Летом в Ливерпуле состоятся большие изменения, которые, в том числе затронут полузащитника «скаузеров» Тьяго, который с большой долей вероятности покинет клуб. Но, без команды он долго не будет, так как нему есть интерес с не чужой ему Каталонии.

Но, не Барселона интересуется им. Если верить Relevo, то в своих рядах видит полузащитника Жирона. Его опыт и талант помогли бы команде перед дебютным выступлением в Лиге чемпионов. Однако, существует проблема.

Усложнить переезд Тьяго в Жирону может его зарплата, так как в Ливерпуле он получал в районе 10 миллионов евро и пока что в клубе взвешивают все за и против в этом вопросе, прежде чем принять решение о приглашении игрока с таким большим окладом.

Но, даже если с бывшим игроком Баварии и Барселоны, в которой он начинал свой путь в футболе не получится, у Жироны есть другие варианты.