Полузащитника Ювентуса дисквалифицируют на семь месяцев

Полузащитника Ювентуса Николо Фаджоли дисквалифицируют на семь месяцев, сообщает Sky Sports Italy.

22-летний итальянец был наказан дисквалификацией на 7 месяцев за размещение ставок у незаконных букмекеров. Наказание футболиста было существенно снижено, так как он признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами.

Решение будет объявлено в ближайшее время и вступит в силу после этого.

Напомним, что прокуратура Турина расследует возможную деятельность футболиста на незаконных онлайн-платформах азартных игр, и ему грозила дисквалификация на три года, если вины будут доказаны. Адвокат игрока заявил, что сам Николо обратился к спортивной юстиции и спокойно относится к ситуации.

Сандро Тонали и Николо Фаджоли согласились сотрудничать с следствием, чтобы уменьшить срок дисквалификации, и Дзаньоло утверждает, что он участвовал только в покере и блэкджеке - если это будет доказано, ему удастся избежать отстранения.