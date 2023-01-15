Полузащитника итальянского клуба обокрали на 100 тысяч евро

Хавбека “Сампдории” Томаса Ринкона обокрали на 100 тысяч евро.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, из дома футболиста “вынесли” наличные средства, а также ценные часы и различные драгоценности.

Полиция уже проводит расследование, чтобы установить личность преступников.

Отметим, что Ринкон в этом сезоне сыграл 19 матчей, в которых отдал две голевые передачи.