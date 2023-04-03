Полузащитник "Ювентуса" Локателли отреагировал на интерес "Арсенала"

Полузащитник “Ювентуса” и сборной Италии Мануэль Локателли не хочет переходить в “Арсенал”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист не собирается уходить из туринского клуба, несмотря на все его сложности. Напомним, что ранее “Ювентус” был лишен 15 очков за финансовые махинации и в данный момент не попадает в зону Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 25-летний Локателли провел за “Ювентус” 35 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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