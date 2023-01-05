Полузащитник "Шахтера" продолжит выступать за "Коринтианс"

Пресс-служба “Коринтианса” на официальном сайте объявила о продлении аренды полузащитника “Шахтера” Майкона.

Новое соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года.

В минувшем сезоне 25-летний Майкон провел за “Коринтианс” 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с украинским клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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