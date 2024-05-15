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Полузащитник сборной Италии пропустит Евро-2024 из-за травмы

Новости футбола Сегодня, 08:05
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Полузащитник сборной Италии пропустит Евро-2024 из-за травмы Alex Livesey/Getty Images

На предстоящем чемпионате Европы-2024 сборная Италии не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Астон Виллы Николо Дзаньоло.

Как сообщает Corriere dello Sport, 24-летний футболист получил микроперелом стопы в недавнем матче против Ливерпуля (3:3). Восстановление займет месяц и Дзаньоло не успеет пройти подготовку к Евро-2024.

За своб карьеру Дзаньоло успел сыграть за сборную Италии 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отметился 1 ассистом. В отборе на Евро-2024 он принял участие в 4 играх.

В составе Астон Виллы Дзаньоло в этом сезоне выходил в 40 матчах и забил 3 мяча. Права на этого футболиста до сих пор принадлежат Галатасараю, но ожидается, что летом он вернется в Серию А.

На предстоящем чемпионате Европы сборная Италии сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Албанией. Напомним, что именно Италия является действующим чемпионом Европы.

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