Полузащитник сборной Германии заинтересован в переходе в "Арсенал"

Полузащитник “Челси” и сборной Германии Кай Хаверц заинтересован в “Арсенал”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласился обсудить условия личного контракта с “канонирами”. При этом “Челси” готов снизить цену, которая сейчас составляет 88 миллионов евро. Ранее сообщалось, что немцем также интересуется “Реал”.

В нынешнем сезоне 24-летний Хаверц провел за “Челси” 47 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.