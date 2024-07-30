Полузащитник сборной Франции сделал выбор между двумя английскими гигантами

После ухода с Ювентуса к полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо присматривалось много клубов, но сам уже принял решение, где хочет продолжить карьеру.

Согласно Tutto Juve, 29-летний игрок в последнее время рассматривал два предложения из топовых английских клубов, а именно Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Однако, продолжение карьеры в мерсисайдском клубе он не посчитал для себя довольно заманчивым, чего нельзя сказать о предложении из стана «красных дьяволов».

Рабьо сейчас думает только о продолжении карьеры в Манчестер Юнайтед. Переговоры между сторонами сейчас проходят хорошо и многое указывает на то, что по итогу он таки окажется на Олд Траффорд.

Еще в 2022 году 29-летний игрок был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «красным дьяволам». В то время даже было достигнуто соглашение о сумме трансфера в 20 миллионов евро.

Но на пути к завершению сделки стояли непомерные ожидания матери игрока, которая требовала большую сумму за подписание контракта.