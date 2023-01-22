Полузащитник "Реал Сосьедад" отказал "Арсеналу". Им интересуется "Барселона"

“Арсенал” не сумел приобрести опорного полузащитника “Реала Сосьедад” Мартина Субименди, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, английский клуб был готов заплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Впрочем, сам игрок отказался от перехода, так как он надеется остаться в своей команде. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 23-летний Субименди провел за “Реал Сосьедад” 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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