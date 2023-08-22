EN EN NG NG
Главная Новости Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас

Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас

Новости футбола Сегодня, 16:22
Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас Фото: инстаграм Максимо Перроне/Автор неизвестен

Полузащитник “Манчестер Сити” и молодежной сборной Аргентины Максимо Перроне близок к переходу в “Лас-Пальмас”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб практически договорился об аренде футболиста сроком на один год. При этом “Лас-Пальмас” летом 2024 года не сможет иметь приоритетное право на выкуп трансфера аргентинца.

20-летний Перроне выступает за “Манчестер Сити” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из аргентинского клуба “Велес Сарсфилд”. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. За “горожан” Перроне провел два матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. В составе “Манчестер Сити” Перроне в прошлом сезоне становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне хавбек стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Перроне с 2022 года играет за молодежную сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую команду девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Лас-Пальмас Премьер-лига Англия Ла Лига Испания
Популярные новости
Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов
Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби Новости футбола Вчера, 17:05 Арсенал одержал тяжелую победу в лондонском дерби
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе скандального нападающего Новости футбола Вчера, 13:05 Манчестер Юнайтед объявил об уходе скандального нападающего
Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией Новости футбола Вчера, 12:55 Назван состав сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией
Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола 20 авг 2023, 15:36 Барселона одержала сложную победу в домашнем матче Ла Лиги
Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины Новости футбола 20 авг 2023, 14:21 Шахтер упустил победу в матче чемпионата Украины
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:22 Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас Новости футбола Сегодня, 16:14 Аль-Наср Роналду вышел в групповой раунд азиатской Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:54 Фенербахче близок к трансферу вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 15:27 Легендарный Карлос Тевес стал главным тренером аргентинского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 15:15 Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря сборной Турции Новости футбола Сегодня, 14:55 Килиан Мбаппе договорился с ПСЖ о своем будущем Новости футбола Сегодня, 14:35 Челси принял жесткое решение по Ромелу Лукаку Новости футбола Сегодня, 14:33 Ньюкасл - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн матч английской Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 14:20 Аль-Наср Роналду купил игрока Порту за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 14:11 Ливерпуль добился отмены дисквалификации для чемпиона мира
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Хиберниан - Астон Вилла 24 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби Хайфа - Янг Бойз 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Брага - Панатинаикос 23 августа 2023 года Футбол 23 авг 2023 Прогноз на матч Молде - Галатасарай 23 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года