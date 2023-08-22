Полузащитник Манчестер Сити близок к переходу в Лас-Пальмас

Полузащитник “Манчестер Сити” и молодежной сборной Аргентины Максимо Перроне близок к переходу в “Лас-Пальмас”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб практически договорился об аренде футболиста сроком на один год. При этом “Лас-Пальмас” летом 2024 года не сможет иметь приоритетное право на выкуп трансфера аргентинца.

20-летний Перроне выступает за “Манчестер Сити” с января 2023 года. Он перешел в английский клуб из аргентинского клуба “Велес Сарсфилд”. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. За “горожан” Перроне провел два матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. В составе “Манчестер Сити” Перроне в прошлом сезоне становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне хавбек стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Перроне с 2022 года играет за молодежную сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую команду девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.