Полузащитник "Ливерпуля" перешел в "Вердер"

Пресс-служба бременского “Вердера” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ливерпуля” и сборной Гвинеи Наби Кейта.

28-летний футболист достался немецкому клубу бесплатно, так как его контракт с англичанами истекает этим летом.

Кейта перешел в “Ливерпуль” летом 2018 года из “РБ Лейпциг”. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Всего он провел за клуб 129 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за “Истр” и “Ред Булл Зальцбург”. За сборную Гвинеи сыграл 52 матча и забил 12 голов. Чемпион Англии, 2-кратный чемпион Австрии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный обладатель Кубка австрийской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира.