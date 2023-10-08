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Полузащитник Фейенорда может перейти в английский клуб

Новости футбола Сегодня, 12:41
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Полузащитник Фейенорда может перейти в английский клуб Фото: readfootball.com/ Автор неизвестен

Нидерландский полузащитник Фейенорда Квинтен Тимбер в скором времени может сменить клуб. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, футболистом интересуются на Туманном Альбионе. В число клубов, которые проявляют интерес к игроку входят Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что пока никто из этих команд не вступал в переговоры с Фейенордом.

Следует отметить, что у Квинтена есть брат-близнец. Юрриен Тимбер сейчас выступает за лондонский Арсенал.

Квинтен Тимбер является воспитанником Аякса. В Фейенорд 22-летний футболист перешел прошлым летом из Утрехта за 7.4 миллиона евро. За новую команду игрок успел провести 41 матч, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Тимбер является основным игроком своей команды и уже успел себя зарекомендовать в матчах группового этапа Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

Добавим, что контракт футболиста с Фейенордом действует до лета 2026 года, а Трансфермаркт оценивает его в 8 миллионов евро.

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