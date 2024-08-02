Полузащитник Челси все еще не дал своего согласия на трансфер в испанский топ-клуб

Трансфер центрального полузащитника Челси Конора Галлахера в Атлетико может сорваться в последний момент.

Как сообщает Фабрицио Романо, между клубами существует договоренность о переходе английского футболиста за 40 миллионов евро. Однако сам Галлахер все еще не дал “зеленый свет” на свой переход в испанский клуб.

Галлахер счастлив в Челси и не хочет уходить из родного клуба. Чтобы переубедить его, Атлетико должен сделать хорошое предложение с точки зрения финансов и представить ему убедительный проект.

Контракт 24-летнего футболиста с лондонским клубом истекает летом 2025 года. Челси хочет продать его, чтобы соответствовать правилам финансового фейр-плей.

Галлахер – воспитанник Челси. В минувшем сезоне на его счету 5 голов и 7 ассистов в 37 матчах английской Премьер-лиги. Ранее “синие” отдавали Галлахера в оренду Кристал Пэлас, Вест Бромвичу, Чарльтону и Суонси Сити.