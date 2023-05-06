Полузащитник "Барселоны" Рафинья заинтересовал три клуба АПЛ
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Барселоны
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас серьезно заинтересовал английские клубы.
Как пишет источник, интерес к футболисту есть со стороны "Ньюкасла", "Челси" и "Арсенала".
Сам футболист не против перехода в летнее трансферное окно, а "Барселона" готова расстаться с бразильцем за сумму около 70-80 миллионов евро.
Недавно СМИ писали, что "Ньюкасл" даже обсудил условия трансфера.
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