Полузащитник "Барселоны" Рафинья заинтересовал три клуба АПЛ

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас серьезно заинтересовал английские клубы.

Как пишет источник, интерес к футболисту есть со стороны "Ньюкасла", "Челси" и "Арсенала".

Сам футболист не против перехода в летнее трансферное окно, а "Барселона" готова расстаться с бразильцем за сумму около 70-80 миллионов евро.

Недавно СМИ писали, что "Ньюкасл" даже обсудил условия трансфера.