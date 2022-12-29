Полон решимости: Мбаппе рассказал о своем настрое на сезон

Форвард “ПСЖ” Килиан Мбаппе пообщался с журналистами после матча 16-го тура Лиги 1 со “Страсбургом” (2:1), в котором он забил решающий гол с пенальти в компенсированное арбитром время.

По словам футболиста, он, как и прежде, полон решимости завоевать вместе с командой максимально возможное количество трофеев.

Напомним, что “ПСЖ” остался лидером чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

В следующем туре команда Мбаппе сыграет в гостях с “Лансом” 1 января.