"Полный бардак": тренер игрока Челси рассказал о больших проблемах команды

Персональный тренер защитника “Челси” Трево Чалоба Эд Ходж откровенно рассказал о том, что сейчас происходит внутри клуба.

В переписке с фанатом лондонской команды он признался, что его не устраивает методика тренировок.

В частности, личный тренер Чалобы критиковал нагрузки на занятиях футболистов. Он уверен, что именно они привели к большому количеству травм в команде.

По мнению специалиста, игроки во время тренировок в “Челси” слишком нагружают мышцы, при этом не уделяют достаточно внимания растяжке, пилатесу и укреплению связок. Эд Ходж отметил, что такие действия приводят к постоянным травмам во время игры.

Всю картину, происходящую в клубе, тренер футболиста назвал “полным бардаком”.

По словам Ходжа, восстановление Чалобы уже не за горами. Как известно, футболист не играет из-за травмы бедра, а в августе во время тренировки он усугубил повреждение.

Сам тренер не стал отрицать подлинности переписки после того, как ее слили в сеть.

“Я выразил свое мнение. Это мое мнение, а не Трево, и это не какая-то секретная информация от клуба”, - написал он.